Минтранс оценил возможность появления в России "теплых дорог"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Появление тёплых дорог, дорог с автоматическим подогревом и посыпкой в России возможно, сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

В сентябре СМИ писали, что российские специалисты из РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

"Технологий много, в частности тёплые дороги тоже могут быть, если позволяет ресурсная база определённая - какая-то котельная рядом, ещё что-то. ... Думаю, да", - сказал Волков, отвечая на вопрос, могут ли в России появиться тёплые дороги.

"Конечно, доживём (до того момента, как тёплые дороги появятся в РФ - ред.), сейчас как раз активно развиваем тот самый институт РосдорНИИ, у которых много различных технологий, наработок довольно таких прогрессивных. ... Тёплые дороги не совсем правильно, есть разные истории - где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются. ... Знаете, когда в Москве выходят транспортные средства чистить дороги, все встаёт. Поэтому если в какой-то момент какие-то улицы были бы подогреваемы, возможно, и для трафика (сказалось бы благотворно - ред.)", - добавил он.