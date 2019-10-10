В Саратове двух полицейских арестовали по делу о пытках задержанного утюгом

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова в четверг отправил под стражу до 7 декабря еще двух полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило областное СУСК.
Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем причинили потерпевшему ожоги "нагревающимся металлическим прибором". Всех троих полицейских во вторник задержали, а затем предъявили им обвинение в превышении полномочий. Ранее в четверг суд отправил под арест одного из трех обвиняемых.
"По ходатайству следственного органа в отношении троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится служебная проверка, и в случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.