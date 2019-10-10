В Перми потушили возгорание в подвале здания на стадионе

ПЕРМЬ, 10 окт - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в подвале здания на стадионе "Динамо" в Перми, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации спасателей, в 17.55 (15.55 мск) на пульт дежурного поступило сообщение о том, что по улице Краснова, 1 в Перми, где расположен городской стадион "Динамо", произошло возгорание. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений наблюдался черный дым из подвального помещения одноэтажного отдельно стоящего здания. Персонал стадиона сообщил, что людей внутри здания нет, до приезда спасателей из него вышли около 30 человек.

"В 18.40 (16.40 мск) - ликвидация открытого горения. В 19.09 (17.09 мск) - ликвидация последствия пожара", - говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, возгорание произошло в помещении тира. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, угроза населению отсутствует.

В МЧС добавили, что к реагированию на происшествие привлекались 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 41 человек и 11 единиц техники.