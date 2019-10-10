Стас Михайлов призвал подписчиков молиться за здоровье Заворотнюк

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов призвал общественность перестать спекулировать на имени актрисы Анастасии Заворотнюк, тема здоровья которой стала объектом для сплетен.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".

"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти!" - написал Михайлов в Instagram