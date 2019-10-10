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РИА Новости

Стас Михайлов призвал подписчиков молиться за здоровье Заворотнюк

19:11 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Стас Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российский эстрадный певец Стас Михайлов призвал общественность перестать спекулировать на имени актрисы Анастасии Заворотнюк, тема здоровья которой стала объектом для сплетен.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом".
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"В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди! Просто помолитесь за здоровье Насти!" - написал Михайлов в Instagram.
В комментариях к посту дочь актрисы Анна поблагодарила Михайлова за оказанную поддержку. "Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи", - написала Заворотнюк-младшая.
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Шоу-бизнесСтас МихайловАнастасия ЗаворотнюкОбщество
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