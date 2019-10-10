Минтранс подготовил нормы по времени выдачи багажа в аэропортах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил законодательные изменения для закрепления определения задержки выдачи багажа авиапассажирам, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Зверев.
Министр транспорта Евгений Дитрих ранее сообщал, что Минтранс России планирует законодательно закрепить определение задержки выдачи багажа авиапассажирам и времени.
"Да, в воздушный кодекс эти нормы уже подготовлены. Официально он проходит общественные обсуждения, и он будет внесен в установленном порядке", - сказал Зверев.
"Более того, в воздушный же кодекс вносятся изменения по санкциям за задержку, и они кратно возрастают. Это, в общем-то, будет, с одной стороны, дисциплинировать перевозчика. Плюс идет повышение санкций и выплат по страховым", - отметил Зверев.
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдались с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". В начале июля аэропорт заявлял, что ситуация в целом стабилизировалась.