Минтранс подготовил нормы по времени выдачи багажа в аэропортах

"Да, в воздушный кодекс эти нормы уже подготовлены. Официально он проходит общественные обсуждения, и он будет внесен в установленном порядке", - сказал Зверев.

"Более того, в воздушный же кодекс вносятся изменения по санкциям за задержку, и они кратно возрастают. Это, в общем-то, будет, с одной стороны, дисциплинировать перевозчика. Плюс идет повышение санкций и выплат по страховым", - отметил Зверев.