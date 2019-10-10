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РИА Новости

Зеленский установил рекорд по общению с журналистами

19:03 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов. Журналисты задают вопросы Зеленскому группами по семь-десять человек, которые сменяют друг друга каждые 30−50 минут.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Вчера, 18:08РИА Новости
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В ходе общения с очередной группой журналистов вышел представитель Национального реестра рекордов Украины и вручил Зеленскому сертификат об установлении рекорда. Предыдущий рекорд по длительности общения с журналистами был установлен президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который более семи часов общался с прессой.
Зеленский был удивлён и принимал сертификат без особого энтузиазма, он сказал что "не любит награды". Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что ничего об этом не знала, а награда – инициатива Национального реестра рекордов. В сертификате рекорд указан как "самая продолжительная в мире пресс-конференция президента".
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Юлия МендельАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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