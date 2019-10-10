В Калужской области три человека погибли в ДТП

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Три человека погибли и семеро получили травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Калужской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.

Авария произошла в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота, допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

После этого, по данным полиции, микроавтобус съехал в кювет.

"В результате ДТП (по состоянию на 18.00 мск) 3 человека погибли, 7 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.