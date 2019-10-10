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РИА Новости

В Калужской области три человека погибли в ДТП

19:00 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Три человека погибли и семеро получили травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Калужской области, сообщает в четверг управление МВД по региону.
Авария произошла в 16.20 мск на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе.
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"По предварительным данным, водитель транспортного средства Mercedes Sprinter, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота, допустил столкновение с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.
После этого, по данным полиции, микроавтобус съехал в кювет.
"В результате ДТП (по состоянию на 18.00 мск) 3 человека погибли, 7 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) на маршруте патрулирования
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Обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители оперативных и медицинских служб.
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МВД РФКалужская областьПроисшествия
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