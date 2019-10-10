Более 1,5 миллионов человек выехали с Украины с начала года

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что с начала 2019 года из страны выехали 1,5 миллиона человек.

По его словам, одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в стране. "Сейчас с Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти", - отметил министр.