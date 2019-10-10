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РИА Новости

Более 1,5 миллионов человек выехали с Украины с начала года

18:54 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поезд "Киев-Москва" на Киевском вокзале. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что с начала 2019 года из страны выехали 1,5 миллиона человек.
Министерство социальной политики Украины ранее сообщило, что за границей работают 3,2 миллиона украинцев.
"Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных по пересечению границы. С начала года число украинцев, выехавших и не возвращающихся более 21 дня, составляет 1,5 миллиона человек", - написал Дубилет в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в стране. "Сейчас с Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти", - отметил министр.
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