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РИА Новости

Издательство спрогнозировало рост спроса на книги нобелевских лауреатов

18:52 10.10.2019
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© REUTERS / Hugo Correia/File PhotoАвтрийский писатель Петер Хандке
Автрийский писатель Петер Хандке
© REUTERS / Hugo Correia/File Photo
Автрийский писатель Петер Хандке. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Творчество лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов польской писательницы Ольги Токарчук и австрийского писателя Петера Хандке вызовет новую волну интереса у читателей, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
Токарчук получила премию за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Хандке удостоился награды за "влиятельную работу, которая c лингвистической изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого существования".
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"Мы рады, что книги объявленных сегодня лауреатов Нобелевской премии по литературе были представлены российскому читателю издательской группой "Эксмо-АСТ", - сказала Кожанова.
Собеседница агентства отметила, что две книги Токарчук "Бегуны" и "Диковинные истории" выходили в издательстве общим тиражом около 20 тысяч экземпляров, в настоящее время готовится к изданию третья книга.
"Обычно получение премии автором вызывает определенный всплеск интереса к его творчеству, так, мы наблюдали рост популярности книг лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать повышение интереса к творчеству Ольги Токарчук и Петера Хандке, причем как в сегменте традиционных бумажных книг, так и в сегменте электронных книг", - заключила она.
Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
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