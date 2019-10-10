Издательство спрогнозировало рост спроса на книги нобелевских лауреатов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Творчество лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов польской писательницы Ольги Токарчук и австрийского писателя Петера Хандке вызовет новую волну интереса у читателей, такое мнение в беседе с РИА Новости выразила директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.

Токарчук получила премию за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Хандке удостоился награды за "влиятельную работу, которая c лингвистической изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого существования".

"Мы рады, что книги объявленных сегодня лауреатов Нобелевской премии по литературе были представлены российскому читателю издательской группой "Эксмо-АСТ", - сказала Кожанова.

Собеседница агентства отметила, что две книги Токарчук "Бегуны" и "Диковинные истории" выходили в издательстве общим тиражом около 20 тысяч экземпляров, в настоящее время готовится к изданию третья книга.

"Обычно получение премии автором вызывает определенный всплеск интереса к его творчеству, так, мы наблюдали рост популярности книг лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать повышение интереса к творчеству Ольги Токарчук и Петера Хандке, причем как в сегменте традиционных бумажных книг, так и в сегменте электронных книг", - заключила она.