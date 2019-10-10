Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал крымчанина Олега Приходько, задержанного спецслужбами РФ по подозрению в подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде города.

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщал РИА Новости, что задержан житель села Орехово Сакского района Олег Приходько.