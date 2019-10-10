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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Крыма

18:50 10.10.2019
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал крымчанина Олега Приходько, задержанного спецслужбами РФ по подозрению в подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде города.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. В гараже задержанного в Крыму экстремиста обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Источник в правоохранительных структурах полуострова сообщал РИА Новости, что задержан житель села Орехово Сакского района Олег Приходько.
"Суд арестовал подозреваемого жителя республики Крым Олега Приходько на срок два месяца", - сообщили в суде.
По решению суда, подозреваемый будет содержаться под стражей до 10 декабря.
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
Вчера, 16:13РИА Новости
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