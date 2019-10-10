Минюст Грузии зарегистрировал движение "Бессмертный полк"

ТБИЛИСИ, 10 окт – РИА Новости. Народно-патриотическое движение "Бессмертный полк Грузии" получило регистрацию от национального агентства публичного реестра Минюста, говорится в заявлении движения.
"Победа! Министерством юстиции Грузии 9 октября 2019 года зарегистрировано народно-патриотическое движение "Бессмертный полк Грузии", - говорится в заявлении организации в Facebook.
Представители движения сообщили, что "Бессмертный полк Грузии" зарегистрирован в качестве некоммерческого юридического лица.
Представители и сторонники грузинского "Бессмертного полка" последние несколько лет проводят шествия 9 мая в честь дня Победы. Шествия проходят как в столице, так и в крупных городах страны. Участников акции охраняют сотрудники патрульной полиции, поскольку параллельно проходят контракции грузинских неправительственных организаций, требующих запретить проводить подобного рода мероприятия, называя представителей движения "пророссийскими".