В Подмосковье ученики старших классов пройдут психологическое тестирование

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученики средних, средних специальных и высших образовательных учреждений Московской области пройдут социально-психологическое тестирование. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области ‒ министр образования Московской области Ольга Забралова, сообщил телеканал . Ученики средних, средних специальных и высших образовательных учреждений Московской области пройдут социально-психологическое тестирование. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области ‒ министр образования Московской области Ольга Забралова, сообщил телеканал "360"

Психологи протестируют учащихся в возрасте от 13 до 18 лет до конца ноября.

Благодаря вопросам специалисты узнают о психологических проблемах школьников. Таким образом, можно будет вовремя предотвратить пристрастие к психоактивным веществам. Кроме того, это поможет спасти несовершеннолетних от асоциальных действий и суицида.

Тестирование проводится ежегодно. В 2018 году психологи опросили 315 тысяч учащихся. В 2019-м они также планируют проверить не менее 300 тысяч подростков.

"Это очень важная работа. Не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача ‒ определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее", ‒ отметила Забралова.