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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье ученики старших классов пройдут психологическое тестирование

18:48 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковШкольники во время урока
Школьники во время урока
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученики средних, средних специальных и высших образовательных учреждений Московской области пройдут социально-психологическое тестирование. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области ‒ министр образования Московской области Ольга Забралова, сообщил телеканал "360".
Психологи протестируют учащихся в возрасте от 13 до 18 лет до конца ноября.
Благодаря вопросам специалисты узнают о психологических проблемах школьников. Таким образом, можно будет вовремя предотвратить пристрастие к психоактивным веществам. Кроме того, это поможет спасти несовершеннолетних от асоциальных действий и суицида.
Тестирование проводится ежегодно. В 2018 году психологи опросили 315 тысяч учащихся. В 2019-м они также планируют проверить не менее 300 тысяч подростков.
"Это очень важная работа. Не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача ‒ определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее", ‒ отметила Забралова.
Итоги тестирования направят в министерство здравоохранения Московской области. Детям из "группы риска" предложат пройти дополнительные медицинские профилактические осмотры.
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Новости ПодмосковьяОльга ЗабраловаМосковская область
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