Набиуллина заявила, что идея создания крипторубля не умерла

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает изучать идею создания крипторубля, она не умерла, но ее воплощение не приблизилось - рисков больше, чем преимуществ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы пока продолжаем изучать (идею создания крипторубля - ред.), это длительный процесс. Видим риски, но не видим пока больших преимуществ", - сказала Набиуллина на встрече с участниками молодежной программы FINOdays.

При этом она пояснила, что в настоящее время в стране развивается система быстрых платежей (СБП), которая даёт возможность гражданам делать моментальные переводы и платежи. Развитие такой системы ставит под вопрос необходимость создания крипторубля, добавила Набиуллина.

"Будет ли востребованность в такой криптовалюте - для нас ещё вопрос. Идея не умерла, но не приблизилась к своему воплощению", - подчеркнула она.

Глава ЦБ напомнила, что идея крипторубля во многом стала обсуждаться как некоторая альтернатива биткоину и в целом криптовалюте. Несмотря на то, что биткоин волатильный и ничем не обеспеченный, люди вкладываются в него и используют для платежей.