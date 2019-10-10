Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T18:40Z
https://ria.ru/20191010/1559643299.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155840/04/1558400444_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_8e9727c12de5af4d2e7a34e758f9bba7.jpg
РИА Новости

Набиуллина заявила, что идея создания крипторубля не умерла

18:40 10.10.2019
186
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает изучать идею создания крипторубля, она не умерла, но ее воплощение не приблизилось - рисков больше, чем преимуществ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы пока продолжаем изучать (идею создания крипторубля - ред.), это длительный процесс. Видим риски, но не видим пока больших преимуществ", - сказала Набиуллина на встрече с участниками молодежной программы FINOdays.
При этом она пояснила, что в настоящее время в стране развивается система быстрых платежей (СБП), которая даёт возможность гражданам делать моментальные переводы и платежи. Развитие такой системы ставит под вопрос необходимость создания крипторубля, добавила Набиуллина.
"Будет ли востребованность в такой криптовалюте - для нас ещё вопрос. Идея не умерла, но не приблизилась к своему воплощению", - подчеркнула она.
Символ американского доллара
22 июля, 08:00РИА Новости
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Глава ЦБ напомнила, что идея крипторубля во многом стала обсуждаться как некоторая альтернатива биткоину и в целом криптовалюте. Несмотря на то, что биткоин волатильный и ничем не обеспеченный, люди вкладываются в него и используют для платежей.
"Значит зачем-то это людям нужно, и мысль пошла в сторону - нужно ли ЦБ... выпустить что-то аналогичное биткоину, чтобы это было обеспечено. Мы сразу это стали обсуждать", - пояснила Набиуллина.
3010212
Обсудить 3
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина сравнила вложения в криптовалюты с игрой в казино
РИА
Новости
Сотрудник полиции в центре Алма-Аты
Гражданин Казахстана осужден на десять лет за подготовку к терактам
Ноутбук
В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных
Золото
Минфин предложил наказывать за незаконную добычу драгметаллов
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Автомобиль на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
Минтранс оценил возможность появления в России "теплых дорог"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
РФПИ подпишет более десяти соглашений в Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Саудовской Аравии нуждается в поддержке России, считает эксперт
Молоток судьи
Суд в Магнитогорске удовлетворил иск семьи покончившего с собой призывника
Кадр из мультфильма Вперёд
В Сети опубликовали трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Более 1,5 миллионов человек выехали с Украины с начала года
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния