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РИА Новости

Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok

18:33 10.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян в Басманном суде
Партнер компании Baring Vostok Ваган Абгарян в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 13 января фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юнона Царева.
"Суд продлил меру пресечения обвиняемым до 13 января", - сказала Царева.
По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов дела, Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.
На этой неделе Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 13 января Калви, Дельпалю и Кордичеву, а также содержание под стражей Владимирову.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его
Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
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Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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