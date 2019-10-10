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РИА Новости

Набиуллина сравнила вложения в криптовалюты с игрой в казино

18:33 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с казино: легко заработанные деньги быстро уходят, эти инвестиции рискованны и не защищены государством, все риски инвестиций полностью ложатся на граждан.
"Это действительно близко к казино и мы изучали это явление, потому что оно массовое - мы видим, что в криптовалюту вложились многие - те, кто хотят очень быстро и легко заработать", - сказала Набиуллина на встрече с участниками молодёжной программы FINOdays.
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"Но есть житейская мудрость, что бесплатный сыр только в мышеловке: легко заработанные деньги быстро уходят. Поэтому это тоже ваш выбор, здесь государство никак не защищает ваши инвестиции в криптовалюты в отличие от вложений в банки, в организованном рынке. Но здесь вы рискуете очень сильно", - предупредила она.
Глава ЦБ указала, что согласна с мнением многих финансистов в мире, которые сравнивали популярность криптовалют с тюльпановой лихорадкой в Голландии XVII века. "Наверное все знают из истории, когда луковицы тюльпанов стоили как огромные дома в лучшей части Амстердама, например, и как это все закончилось", - отметила она.
"Биткоин, многие криптовалюты не закончились, но если вы посмотрите как двигается курс криптовалют - это такие качели, и конечно люди, которые вошли в криптовалюту на пике стоимости, сейчас потеряли очень много", - резюмировала глава ЦБ.
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