СМИ узнали, почему у музыкантов из BTS все еще нет девушек

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Стало известно, почему у музыкантов из южнокорейской поп-группы BTS, которую основали в 2013 году, до сих пор нет девушек, . Стало известно, почему у музыкантов из южнокорейской поп-группы BTS, которую основали в 2013 году, до сих пор нет девушек, сообщает Nicki Swift.

Издание привело слова президента одного из крупнейших пиар-агентств Сеула Берни Чо, который рассказал, что артисты корейской музыкальной индустрии рассматриваются как "инвестиции". И поэтому, поясняет Чо, агенты исполнителей сразу говорят "нет" всему тому, что может повлиять на их карьеру, включая личную жизнь.

"Скандалы, связанные с выпивкой, наркотиками или даже свиданиями, попадают не только в новости о развлечениях, но и в более серьезные рубрики вроде финансов. Это может сказаться на многих корейских музыкальных компаниях, которые торгуют акциями на фондовой бирже. Слишком сенсационные заголовки способны серьезно повлиять на результат — инвесторы понесут убытки", — объяснил Берни Чо.

СМИ почти всегда задают вопросы участникам BTS об их личной жизни. Однако исполнители настолько хорошо умеют уходить от ответа, что их можно назвать экспертами в этом.

Например, в 2017 году на красной дорожке премии American Music Awards журналистка спросила у них: "А где ваши подруги? Вы их ищите?"

"Нет, у нас есть наша "Армия" (имея в виду огромное фан-сообщество, — Прим.ред.), а это тысячи подруг. Нам не о чем беспокоиться", — ответил тогда один из солистов.