Джордж Клуни шокировал Финляндию своей бородой

ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Известный актер Джордж Клуни, один из ключевых гостей бизнес-конференции Nordic Business Forum, шокировал участников мероприятия своей бородой, передает корреспондент РИА Новости.
Открывая своё выступление, Клуни прокомментировал свой новый имидж.
"Я похож на (пророка – ред.) Моисея! Моя жена её (бороду – ред.) ненавидит", - начал своё выступление Клуни. Он также отметил, что восхищается своей женой, семьёй и родителями, чем вызвал аплодисменты аудитории.
В свою очередь, финский дилер известного производителя капсульного кофе, лицом которого является Клуни, разместил по всему Хельсинки рекламу, приглашающую кинозвезду на чашку кофе, так как знает, что актер его очень любит.
Это первый визит Клуни в Финляндию.
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