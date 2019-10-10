Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T18:19Z
https://ria.ru/20191010/1559642367.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155964/22/1559642278_0:150:3142:1917_1036x0_80_0_0_ed65af10e2170604cb240b88d2bda895.jpg
РИА Новости
Культура

Джордж Клуни шокировал Финляндию своей бородой

18:19 10.10.2019
2133
© REUTERS / Henry NichollsАктер Джордж Клуни
Актер Джордж Клуни
© REUTERS / Henry Nicholls
Актер Джордж Клуни
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Известный актер Джордж Клуни, один из ключевых гостей бизнес-конференции Nordic Business Forum, шокировал участников мероприятия своей бородой, передает корреспондент РИА Новости.
Открывая своё выступление, Клуни прокомментировал свой новый имидж.
"Я похож на (пророка – ред.) Моисея! Моя жена её (бороду – ред.) ненавидит", - начал своё выступление Клуни. Он также отметил, что восхищается своей женой, семьёй и родителями, чем вызвал аплодисменты аудитории.
В свою очередь, финский дилер известного производителя капсульного кофе, лицом которого является Клуни, разместил по всему Хельсинки рекламу, приглашающую кинозвезду на чашку кофе, так как знает, что актер его очень любит.
Это первый визит Клуни в Финляндию.
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
17 сентября, 23:12Культура
"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде
2041101
Обсудить 1
КультураДжордж КлуниФинляндияХельсинкиВ мире
Рекомендуем
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА
Новости
Пакистанская полиция провинции Белуджистан
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Лента
новостей
Скорая помощь
В Химках нашли тела двух стюардов российской авиакомпании, сообщили СМИ
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
"Мальчик в публичном доме": Зеленский ответил на шутку мэра Одессы
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Заседание ПАСЕ
Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния