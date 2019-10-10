Джордж Клуни шокировал Финляндию своей бородой

ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Известный актер Джордж Клуни, один из ключевых гостей бизнес-конференции Nordic Business Forum, шокировал участников мероприятия своей бородой, передает корреспондент РИА Новости.

Открывая своё выступление, Клуни прокомментировал свой новый имидж.

"Я похож на (пророка – ред.) Моисея! Моя жена её (бороду – ред.) ненавидит", - начал своё выступление Клуни. Он также отметил, что восхищается своей женой, семьёй и родителями, чем вызвал аплодисменты аудитории.

В свою очередь, финский дилер известного производителя капсульного кофе, лицом которого является Клуни, разместил по всему Хельсинки рекламу, приглашающую кинозвезду на чашку кофе, так как знает, что актер его очень любит.