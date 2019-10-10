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РИА Новости

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

18:17 10.10.2019 (обновлено: 04:10 11.10.2019)
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© AFP 2019 / Banaras Khan Пакистанская полиция провинции Белуджистан
Пакистанская полиция провинции Белуджистан
© AFP 2019 / Banaras Khan
Пакистанская полиция провинции Белуджистан. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюрьме "Гаддани" в пакистанской провинции Белуджистан три россиянки убили надзирательницу, сообщил МИД России.
По данным ведомства, инцидент произошел восьмого октября.
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"Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что россиянок — сторонниц террористической организации "Исламское государство"*, задержали год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они намеревались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* "Вилаят Хорасан".
Пакистанские власти собирались депортировать задержанных в Россию.
"Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан", — заверили в министерстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Водитель убитых в ЦАР журналистов Бьенвеню Довокама. Стоп-кадр программы Вести недели
30 сентября, 13:44Радио Sputnik
"Один пытался отбиваться". Водитель рассказал, как убили россиян в ЦАР
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МИД РФПакистанРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо что их В Россию не успели депортировать, такие "россиянки" и даром не нужны.
10 октября, 18:59
maks.chuprin.87
17231002
Вот и хорошо - теперь нашим судьям не придется возится с ними т.к. все теперь решится на месте и без вариантов....
10 октября, 18:22
Владимир Наймушин
15572001
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