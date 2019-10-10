Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюрьме "Гаддани" в пакистанской провинции Белуджистан три россиянки убили надзирательницу, сообщил МИД России.
По данным ведомства, инцидент произошел восьмого октября.
"Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что россиянок — сторонниц террористической организации "Исламское государство"*, задержали год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они намеревались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* "Вилаят Хорасан".
Пакистанские власти собирались депортировать задержанных в Россию.
"Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан", — заверили в министерстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.