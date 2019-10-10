Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

"Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что россиянок — сторонниц террористической организации "Исламское государство"*, задержали год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они намеревались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* "Вилаят Хорасан".