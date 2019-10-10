Зеленский заявил, что в США предложили снять о нем фильм

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы предложили снять о нем фильм, считает, что его роль мог бы сыграть американский актер Том Круз.
"Нет, это не то дело (скандал из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом – ред.), из-за которого я хочу войти в историю. Второе, американцы действительно уже ко мне обращаются, но не по этому делу, а из-за того кто я - другой человек в политике, и сейчас уже говорят со мной, чтобы снимать кино обо мне", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом, по словам президента, ему "немножко стыдно", так как он молодой и живой. Зеленский отметил, что хочет сделать для страны что-то хорошее. "Круто, когда твои дети будут жить на Украине, ходить, а все будут говорить, мы помним, классный мужчина был ваш отец", - подчеркнул он.
"Я не знаю кто (мог бы сыграть – ред.). Том Круз с каждым годом выглядит все моложе и моложе. Может, через пять лет он будет выглядеть, как я", - добавил Зеленский.