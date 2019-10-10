Зеленский заявил, что в США предложили снять о нем фильм

"Нет, это не то дело (скандал из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом – ред.), из-за которого я хочу войти в историю. Второе, американцы действительно уже ко мне обращаются, но не по этому делу, а из-за того кто я - другой человек в политике, и сейчас уже говорят со мной, чтобы снимать кино обо мне", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские телеканалы.