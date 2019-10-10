Захарова отметила схожесть вмешательства извне в Москве и Гонконге

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила совпадение технологий вмешательства, которые были использованы во время несогласованных акций летом в Москве и позднее - в специальном административном районе КНР Гонконге.

"Был проанализирован большой объем материалов, документов. И было зафиксировано, что, действительно, мы имеем дело с очередным витком, он абсолютно не единичный, он не новый, это очередной сильный виток, такая волна влияния или приступ наших западных партнеров, который характеризуется именно как вмешательство во внутренние дела", - сказала Захарова в интервью Центральной телерадиокорпорации Китая ( CGTN ).

Она отметила, что эта тема обсуждалась с коллегами из МИД КНР.

"Я надеюсь, что не выдам большой тайны, но, когда я представила наши материалы, нашу точку зрения, моя коллега, официальный представитель МИД КНР, сказала: я слушаю тебя, и мне кажется, ты говоришь о нас. Настолько совпадают технологии вмешательства, в частности, в информационной сфере, использование информационных технологий, фейковые вбросы, нечистоплотные материалы, заведомо подготовленные таким нечистоплотным образом, современные технологии воздействия на общественное мнение, манипуляции", - добавила она.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.