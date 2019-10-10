В Москве шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием шести машин произошло на Дмитровском шоссе в столице, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе. Никто не пострадал, движение затруднено", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, перекрыты две полосы движения.
Как отметили в столичном Центре организации дорожного движения, объехать место ДТП можно по улице 8-я Северная линия.
"Движение сильно осложнено - машины объезжают место ДТП по одному ряду. Будьте внимательны! Объехать можно по улице 8-я Северная линия", - говорится в микроблоге ЦОДД в Twitter.