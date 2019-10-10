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РИА Новости

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе

18:08 10.10.2019 (обновлено: 18:21 10.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид Дмитровское шоссе. Архивное фото
Вид Дмитровское шоссе. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид Дмитровское шоссе. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Массовое ДТП с участием шести машин произошло на Дмитровском шоссе в столице, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе. Никто не пострадал, движение затруднено", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, перекрыты две полосы движения.
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Как отметили в столичном Центре организации дорожного движения, объехать место ДТП можно по улице 8-я Северная линия.
"Движение сильно осложнено - машины объезжают место ДТП по одному ряду. Будьте внимательны! Объехать можно по улице 8-я Северная линия", - говорится в микроблоге ЦОДД в Twitter.
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ГосавтоинспекцияМоскваПроисшествия
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