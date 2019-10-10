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РИА Новости

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

18:05 10.10.2019 (обновлено: 19:28 10.10.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
"В 2020 году — 16,4 тысячи рублей, почти 17,4 тысячи в 2021-м и 18,3 тысячи рублей в 2022 году", — сказал он РИА Новости.
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Ранее в среду, выступая на конференции "Общество всех возрастов", Дроздов сообщил, что начиная с 45 лет россияне каждые три года будут получать от ПФР информацию о перспективах будущей пенсии.
Он пояснил, что такой возраст связан с тем, что у человека уже есть стаж, но в то же время имеется достаточно возможностей "увеличить свои пенсионные права".
На сегодня уже семь миллионов граждан присоединились к добровольному пенсионному страхованию, объем премий составляет триллион рублей, добавил глава ПФР.
Как сообщала в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова, в текущем году страховые пенсии проиндексировали выше инфляции, такой же подход будут применять и в будущем.
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Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Заберите мои предыдущие взносы. Вообще после этой круговерти нововведений ПФР есть большое желание уйти в тень. Да и с поднятием возраста и нашим Минздравом возникают мысли, а до живу ли до походов по Тайге, как наш главный....
10 октября, 18:44
ddega3333
5631607
7340 пенсия по инвалидности! Где мои 16 000 средние? Прожиточный минимум 9000 в регионе!
10 октября, 18:23
Artur Tsarev
5820912
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