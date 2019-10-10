Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

"В 2020 году — 16,4 тысячи рублей, почти 17,4 тысячи в 2021-м и 18,3 тысячи рублей в 2022 году", — сказал он РИА Новости.

Ранее в среду, выступая на конференции "Общество всех возрастов", Дроздов сообщил, что начиная с 45 лет россияне каждые три года будут получать от ПФР информацию о перспективах будущей пенсии.

Он пояснил, что такой возраст связан с тем, что у человека уже есть стаж, но в то же время имеется достаточно возможностей "увеличить свои пенсионные права".

На сегодня уже семь миллионов граждан присоединились к добровольному пенсионному страхованию, объем премий составляет триллион рублей, добавил глава ПФР.