Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик поблагодарила МИД за помощь

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Освобожденная в Иране россиянка Юлия Юзик поблагодарила МИД России и лично его главу Сергея Лаврова за содействие в ее возвращении в Россию.

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.

"Благодарность за операцию по вызволению из иранской тюрьмы хочу выразить МИДу России и лично Сергею Лаврову, который, как мне стало известно, принимал важную роль в процессе, и посольству России в Иране, представителя которого я увидела в полночь в спецзале для вылетов, куда меня привезли в маске на глазах, и я реально не могла поверить, что это все не сон, а явь", - написала она на своей официальной странице в Facebook

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.