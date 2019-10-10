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РИА Новости
Война в Сирии

Министр обороны Катара поддержал операцию Турции в Сирии

17:58 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Глава минобороны Катара Халед аль-Аттыйя в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил поддержку операции ВС Турции в Сирии, говорится в сообщении минобороны Турции.
Отмечается, что Акар поделился с катарским коллегой информацией об операции "Источник мира", начатой в среду в Сирии к востоку от Евфрата. Он отметил, что операция проводится с уважением к территориальной целостности Сирии, при этом проявляется максимальная чувствительность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
"Министр Халед аль-Аттыйя выразил свою поддержку операции "Источник мира", а министр Акар поблагодарил своего коллегу за искренние пожелания", - отмечается в сообщении.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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