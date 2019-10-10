В Сети появился первый трейлер фильма "Серебряные коньки"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Сеть выложили первый трейлер фильма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина, события которого разворачиваются в Петербурге XIX века.
1899 год, рождественский Петербург. Праздничная жизнь бурлит на замерзших реках и каналах столицы. Встречаются Матвей, сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и Алиса – дочь крупного сановника, мечтающая заниматься наукой.
"Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино этот одновременно сказочный, но вполне реальный, исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ века, в котором жизнь города протекала на льду замерзших каналов и рек: на льду стояли рынки, работали "таксисты", даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция – очень увлекательная локация для кино!", - рассказал режиссер Михаил Локшин.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года, причем большая часть работы шла на замерзших реках и каналах.
В ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Дэни Лаван, Кэти Бэлтон, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков и др.
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