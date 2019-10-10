В Сети появился первый трейлер фильма "Серебряные коньки"

"Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино этот одновременно сказочный, но вполне реальный, исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ века, в котором жизнь города протекала на льду замерзших каналов и рек: на льду стояли рынки, работали "таксисты", даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция – очень увлекательная локация для кино!", - рассказал режиссер Михаил Локшин.