Омбудсмен сообщил о гибели пяти человек во время протестов в Эквадоре

САНТА-КРУС (Боливия), 10 окт - РИА Новости. Пять человек погибли во время протестов в Эквадоре, сообщил кабинет омбудсмена по правам человека.
"Омбудсмен выражает соболезнования в связи со смертью Иносенсио Тукумби, руководителя Союза коренных народов и ещё четверых человек", - говорится в сообщении кабинета в Twitter.
Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и гарантировать права граждан.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.