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РИА Новости

Омбудсмен сообщил о гибели пяти человек во время протестов в Эквадоре

17:54 10.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПолиция и протестующие у здания Национального собрания Эквадора в Кито
Полиция и протестующие у здания Национального собрания Эквадора в Кито
© REUTERS / Ivan Alvarado
Полиция и протестующие у здания Национального собрания Эквадора в Кито
САНТА-КРУС (Боливия), 10 окт - РИА Новости. Пять человек погибли во время протестов в Эквадоре, сообщил кабинет омбудсмена по правам человека.
"Омбудсмен выражает соболезнования в связи со смертью Иносенсио Тукумби, руководителя Союза коренных народов и ещё четверых человек", - говорится в сообщении кабинета в Twitter.
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Вчера, 09:39РИА Новости
В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
Правозащитники призвали правительство Эквадора остановить насилие и гарантировать права граждан.
В начале октября в  Эквадоре  начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Президент  Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
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