Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:53Z
https://ria.ru/20191010/1559641108.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о промежуточных итогах проекта "Новое поколение"

17:53 10.10.2019
7
16 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам реализации программы "Новое поколение" в 2019 году.
Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария ВОРОПАЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин КОЛПАКОВ;
- заместитель председателя Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Егор ЛИТВИНЕНКО;
- заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики РФ Ольга ЮДИНА.

С 2011 года Россотрудничество является координатором программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение". В этом году делегаты программы приняли участие в крупнейших международных мероприятиях, среди которых V Международный гуманитарный Ливадийский форум, Петербургский международный экономический форум, Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида". До конца года молодые лидеры также примут участие в Саммите молодежного энергетического агентства БРИКС, III Глобальном форуме молодых дипломатов, Международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимодействие в XXI веке", III Встрече молодых дипломатов России, Индии и Китая и еще в десяти проектах. О промежуточных итогах реализации проекта в 2019 году расскажут участники мероприятия.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит ОАЭ 15 октября
РИА
Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет совещание о программах развития субъектов России
Автомобили на дороге
Депутат из Ленобласти предложил поощрять за сообщения о нарушителях ПДД
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила спросить у профсоюзов про проданные в 90-х санатории
Лента
новостей
Член основного экипажа МКС-57/58 астронавт НАСА Ник Хейг
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества
Здание Минюста РФ
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
Младенец в роддоме
Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния