Пресс-конференция о промежуточных итогах проекта "Новое поколение"

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16 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам реализации программы "Новое поколение" в 2019 году.