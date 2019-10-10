Пресс-конференция о промежуточных итогах проекта "Новое поколение"

Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария ВОРОПАЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин КОЛПАКОВ;
- заместитель председателя Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Егор ЛИТВИНЕНКО;
- заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики РФ Ольга ЮДИНА.
С 2011 года Россотрудничество является координатором программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение". В этом году делегаты программы приняли участие в крупнейших международных мероприятиях, среди которых V Международный гуманитарный Ливадийский форум, Петербургский международный экономический форум, Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида". До конца года молодые лидеры также примут участие в Саммите молодежного энергетического агентства БРИКС, III Глобальном форуме молодых дипломатов, Международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимодействие в XXI веке", III Встрече молодых дипломатов России, Индии и Китая и еще в десяти проектах. О промежуточных итогах реализации проекта в 2019 году расскажут участники мероприятия.
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- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей БЛАГОДЫРЕНКО;
- председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария ВОРОПАЕВА;
- председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин КОЛПАКОВ;
- заместитель председателя Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Егор ЛИТВИНЕНКО;
- заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики РФ Ольга ЮДИНА.
С 2011 года Россотрудничество является координатором программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение". В этом году делегаты программы приняли участие в крупнейших международных мероприятиях, среди которых V Международный гуманитарный Ливадийский форум, Петербургский международный экономический форум, Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида". До конца года молодые лидеры также примут участие в Саммите молодежного энергетического агентства БРИКС, III Глобальном форуме молодых дипломатов, Международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимодействие в XXI веке", III Встрече молодых дипломатов России, Индии и Китая и еще в десяти проектах. О промежуточных итогах реализации проекта в 2019 году расскажут участники мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/