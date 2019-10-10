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РИА Новости

Зеленский допустил выход Украины из Минских соглашений

17:52 10.10.2019 (обновлено: 23:29 10.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может выйти из Минских соглашений, если "формула Штайнмайера" не будет принята.
"Это мое впечатление, что может случиться, и это еще одно основание с той стороны сказать, что Украина сама не хочет выполнять то, что она подписала, и тогда мы сможем с вами остаться один на один с Россией", - сказал глава государства во время пресс-марафона.
Ранее Зеленский заявил, что внедрение "формулы Штайнмайера" не приведет к гражданскому конфликту в стране, если ситуацию не будут подогревать.
"В обществе запрос на прекращение войны", - подчеркнул президент.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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