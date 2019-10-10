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РИА Новости
Война в Сирии

Польша обеспокоена турецкой операцией в Сирии

17:49 10.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Польша обеспокоена операцией турецкой армии в Сирии, надеется на ее скорейшее завершение, говорится в заявлении МИД республики.
"Польша обеспокоена началом операции турецких вооруженных сил в северо-восточной Сирии. Мы опасаемся, что она может отрицательно повлиять на стабильность региона, попытки выработки мирного решения, проводимые под эгидой ООН, а также способствовать дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации", - говорится в заявлении.
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"Понимая законные интересы Турции в сфере безопасности, мы надеемся, что продолжающаяся операция завершится как можно скорее, а действия будут проводиться при соблюдении международного гуманитарного права", - отметили в МИД Польши.
Министерство подчеркивает, что Варшава "неизменно стоит на позиции, что окончательное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто только на пути политического процесса, согласно резолюции СБ ООН № 2254".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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