Польша обеспокоена турецкой операцией в Сирии

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Польша обеспокоена операцией турецкой армии в Сирии, надеется на ее скорейшее завершение, говорится в заявлении МИД республики.

"Польша обеспокоена началом операции турецких вооруженных сил в северо-восточной Сирии. Мы опасаемся, что она может отрицательно повлиять на стабильность региона, попытки выработки мирного решения, проводимые под эгидой ООН, а также способствовать дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации", - говорится в заявлении.

"Понимая законные интересы Турции в сфере безопасности, мы надеемся, что продолжающаяся операция завершится как можно скорее, а действия будут проводиться при соблюдении международного гуманитарного права", - отметили в МИД Польши.

Министерство подчеркивает, что Варшава "неизменно стоит на позиции, что окончательное решение конфликта в Сирии может быть достигнуто только на пути политического процесса, согласно резолюции СБ ООН № 2254".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.