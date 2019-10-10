Юрист прокомментировала инициативу о штрафах для родителей курящих детей

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Административные штрафы для родителей за курение их несовершеннолетних отпрысков не решит проблемы среди подростков, которые начинают приобщаться к этой пагубой привычке в основном в старшем возрасте, когда родительское влияние уже ослабевает, заявила РИА новости руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Мария Поляк.

Ранее сообщалось, что для родителей курящих подростков в России планируется ввести административные штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей.

"На мой взгляд, инициатива не особенно оправдана, поскольку мы говорим, как я понимаю, о детях в первую очередь старшего возраста. Может, стоит рассмотреть некоторую градацию. Здесь логично установить возрастной порог. Если курит девятилетний ребенок, то наверно родительское влияние поможет, если курит 17-летний, сложно сказать, что влияние родителей и постоянный контроль отразятся позитивно на его поведении", - сказала Поляк.

По мнению адвоката, инициатива не предотвратит детского курения.