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РИА Новости
Война в Сирии

Греция осудила военную операцию Турции в Сирии

17:44 10.10.2019 (обновлено: 17:45 10.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Греция осуждает военную операцию Турции в Сирии и призывает к немедленному ее прекращению, говорится в заявлении греческого МИД.
"Греция полностью поддерживает позицию Европейского союза, осуждает новые односторонние военные действия Турции на территории суверенного государства и призывает к немедленному прекращению военных действий на северо-востоке Сирии. Операции, нарушающие международное право, подрывают стабильность в регионе и ставят под угрозу усилия Организации Объединенных Наций по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в заявлении.
Как отмечает МИД Греции, вынужденные перемещения людей на сирийской территории и насильственные изменения демографической ситуации являются прямым нарушением международного права и вызывают самые печальные воспоминания.
"Кроме того, Турция несет ответственность перед международным сообществом за возможные гуманитарные последствия своей операции в Сирии", - считают Афины.
"Мы подчеркиваем, что жизнеспособное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военными средствами", - заявил МИД Греции.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным Минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД Греции‎ТурцияСирияВ мире
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