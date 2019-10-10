Греция осудила военную операцию Турции в Сирии

Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

АФИНЫ, 10 окт - РИА Новости. Греция осуждает военную операцию Турции в Сирии и призывает к немедленному ее прекращению, говорится в заявлении греческого МИД.

"Греция полностью поддерживает позицию Европейского союза, осуждает новые односторонние военные действия Турции на территории суверенного государства и призывает к немедленному прекращению военных действий на северо-востоке Сирии. Операции, нарушающие международное право, подрывают стабильность в регионе и ставят под угрозу усилия Организации Объединенных Наций по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в заявлении.

Как отмечает МИД Греции, вынужденные перемещения людей на сирийской территории и насильственные изменения демографической ситуации являются прямым нарушением международного права и вызывают самые печальные воспоминания.

"Кроме того, Турция несет ответственность перед международным сообществом за возможные гуманитарные последствия своей операции в Сирии", - считают Афины.

"Мы подчеркиваем, что жизнеспособное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военными средствами", - заявил МИД Греции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным Минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.