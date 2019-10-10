Вершинин обсудил с ливанским политиком урегулирование в Сирии

"Была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ливане, включая фактор присутствия там значительного числа сирийских беженцев, а также ряд аспектов сирийского урегулирования. Сторонами была подчеркнута важность активизации скоординированных усилий по содействию процессу возвращения на родину находящихся в Ливане сирийских беженцев", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.