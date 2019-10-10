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РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин обсудил с ливанским политиком урегулирование в Сирии

17:44 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял находящегося в Москве председателя Ливанской демократической партии Таляля Арслана, сообщил МИД РФ.
"Была рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ливане, включая фактор присутствия там значительного числа сирийских беженцев, а также ряд аспектов сирийского урегулирования. Сторонами была подчеркнута важность активизации скоординированных усилий по содействию процессу возвращения на родину находящихся в Ливане сирийских беженцев", - говорится в сообщении.
Накануне Таляль Арслан встретился также с замглавы МИД РФ, спецпредставителем российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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