Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выход в открытый космос российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся на конец октября, откладывается на январь 2020 года, сообщили космонавтам специалисты из подмосковного Центра управления полетами.

Трансляцию переговоров космонавтов с Землей ведет НАСА.

В сентябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что выход перенесен с 20 ноября на 31 октября.

"Сорок седьмой (47-й выход по российской программе - ред.) уходит на январь", - сказал Скворцову специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" по выходам Сергей Киреевичев.

Ранее сообщалось, что во время выхода космонавты поменяют сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря", снимут научное оборудование и установят новое на модулях "Звезда" и "Поиск". Они также демонтируют находящийся длительное время снаружи станции элемент корабля "Союз", что послужит основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.

Первый в 2019 году выход российских космонавтов с борта МКС был выполнен 29 мая.