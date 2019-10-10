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РИА Новости

Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь

17:41 10.10.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выход в открытый космос российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся на конец октября, откладывается на январь 2020 года, сообщили космонавтам специалисты из подмосковного Центра управления полетами.
Трансляцию переговоров космонавтов с Землей ведет НАСА.
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В сентябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что выход перенесен с 20 ноября на 31 октября.
"Сорок седьмой (47-й выход по российской программе - ред.) уходит на январь", - сказал Скворцову специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия" по выходам Сергей Киреевичев.
Ранее сообщалось, что во время выхода космонавты поменяют сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря", снимут научное оборудование и установят новое на модулях "Звезда" и "Поиск". Они также демонтируют находящийся длительное время снаружи станции элемент корабля "Союз", что послужит основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.
Первый в 2019 году выход российских космонавтов с борта МКС был выполнен 29 мая.
В настоящее время на борту МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Эндрю Морган (астронавт)Джессика МеирЛука ПармитаноАлександр СкворцовКристина КукКосмосОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРИА Наука
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