Мандарины из китайского Ичана появятся на российских прилавках

Район Илин в Ичане провинции Хубэй, хорошо известен как "родина китайских мандаринов". Более половины крестьянского населения здесь занимается выращиванием этого вида цитрусовых, это жители 3 поселков и 66 деревень. Общая площадь плантаций – 20 тысяч гектаров, объем производства составляет 810 тысяч тонн фруктов в год.