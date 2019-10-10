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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Мандарины из китайского Ичана появятся на российских прилавках

17:38 10.10.2019 (обновлено: 17:51 10.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМандарины
Мандарины
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Мандарины
МОСКВА, 10 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайская сельскохозяйственная компания "Синсян" из города Ичан подписала более десяти контрактов с российскими заказчиками на экспорт мандаринов.
Общая сумма соглашений составила 1,6 миллиарда юаней. Это стало крупнейшим заказом в истории экспорта ичанских мандаринов.
Район Илин в Ичане провинции Хубэй, хорошо известен как "родина китайских мандаринов". Более половины крестьянского населения здесь занимается выращиванием этого вида цитрусовых, это жители 3 поселков и 66 деревень. Общая площадь плантаций – 20 тысяч гектаров, объем производства составляет 810 тысяч тонн фруктов в год.
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