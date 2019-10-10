В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов рассказал, что программу по переобучению предпенсионеров будут оценивать по числу получивших работу, ей должны быть обеспечены не менее 85% переобученных.

С 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров.

"Нам поставили KPI: не менее 85% обученных должны быть обеспечены работой. Так и происходит. Сейчас у нас, то есть 25 тысяч у WorldSkills, 50 тысяч у системы занятости, будет больше, проходят обучение, и работодатели оказались очень заинтересованы в том, чтобы их работники проходили обучение ", - рассказал Кирсанов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

Он добавил, что со следующего года в программу смогут войти россияне в возрасте от 50 лет.