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РИА Новости

В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте

17:36 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов рассказал, что программу по переобучению предпенсионеров будут оценивать по числу получивших работу, ей должны быть обеспечены не менее 85% переобученных.
С 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров.
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"Нам поставили KPI: не менее 85% обученных должны быть обеспечены работой. Так и происходит. Сейчас у нас, то есть 25 тысяч у WorldSkills, 50 тысяч у системы занятости, будет больше, проходят обучение, и работодатели оказались очень заинтересованы в том, чтобы их работники проходили обучение ", - рассказал Кирсанов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Он добавил, что со следующего года в программу смогут войти россияне в возрасте от 50 лет.
Кирсанов уточнил, что текущий год покажет самые интересные программы по переобучению предпенсионеров, невостребованные, а также самые успешные с точки зрения трудоустройства.
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