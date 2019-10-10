"Путина не боюсь". Главное о пресс-марафоне Зеленского

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Первая пресс-конференция Владимира Зеленского побила рекорд продолжительности — президент Украины отвечал на вопросы журналистов буквально с утра и до вечера. Сотни представителей СМИ, общаясь с главой государства, могли перекусить бургерами и картошкой. Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.

Поговорили за столом

С момента вступления в предвыборную гонку Владимир Зеленский избегал масштабного общения с журналистами. Ограничивался небольшими брифингами или давал интервью коллегам, например актеру из сериала "Слуга народа". Представители СМИ его за это критиковали. "С прессой у него отношения сложные", — жаловались они Александру Лукашенко на Форуме регионов Белоруссии Украины. "У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные? — удивился Лукашенко. — Я иду за ним и думаю: господи, как он вас терпит".

На этот раз Зеленскому пришлось "терпеть" весь день. Формат пресс-конференции бывший шоумен выбрал необычный: все происходило на киевском фуд-корте в максимально расслабленной обстановке, буквально за столом. "Классное место, я тут первый раз. Мы на картинках посмотрели — прикольно. Вкусно тут?" — поинтересовался он, открывая пресс-конференцию. Официанты подносили всем желающим горячий чай и кофе, в обед разложили на столе тарелки с огромными бургерами и картошку фри, из напитков предложили кока-колу.

Журналистов запускали по десять человек. Каждой группе отводилось полчаса, то есть по две-три минуты на вопрос. Репортеры отметили, что такой формат больше похож на блиц и позволит президенту уходить от неудобных тем. Однако на первой же реплике журналиста задумка дала сбой — Зеленский отвечал тринадцать минут, выбившись из регламента. Всего же на пресс-конференцию аккредитовались более трехсот человек.

К слову, все это время возле здания фут-корта стояли активисты "Свободы" с плакатами. В какой-то момент они зажгли петарды. Периодически пресс-конференция прерывалась женскими криками: кто-то просто бился в истерике, кто-то умолял помочь в спорах с местной властью.

Войну на Донбассе пора остановить

Вопрос о Донбассе прозвучал первым: "Что будет, когда Украина вернется туда? Какие компромиссы возможны?" Зеленский заверил, что для него все украинцы равны — как из Донбасса, так и из других регионов. И напрасно прошлая власть, считает Зеленский, не заботилась о переселенцах. "Какого президента выбирала Украина? Президента, который остановит войну. Именно это моя миссия", — напомнил он о своей предвыборной риторике.

В новом законе об особом статусе будут прописаны "красные линии" по Донбассу, а законопроект по амнистии доработают. Встреча с российским президентом возможна только в "нормандском формате". "О моей (личной. — Прим. ред.) встрече с Путиным никто не говорит, потому что все против", — уточнил Зеленский. И подчеркнул, что предварительные шаги перед встречей "нормандского формата" — взаимное освобождение задержанных, "формула Штайнмайера", разведение войск — это не условия Москвы, а давно заключенные договоренности, которые надо выполнять.

"Это подписал человек, который ходит и кричит ай-ай-ай. Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм, — было бы три ноги, сел бы на три", — добавил президент. Не только он удивлен непоследовательностью Порошенко. По словам Зеленского, Ангела Меркель тоже была поражена отношением бывшего президента Украины к "формуле Штайнмайера" и срыву разведения войск.

"Если "нормандский формат" будет откладываться, если не будет разведения, — мы будем искать другие форматы. Это Минск и прямые переговоры мои с президентом России. Это уже один раз сработало", — заявил Зеленский.

Но что он сделает, если добровольцы с оружием захватят Золотое на Луганщине, где должно состояться разведение? "Силой и дурак может — это неправильный подход, — ответил Зеленский. — С ветеранами нужно разговаривать, пояснять свою позицию, как президент. Я вчера встречался с ветеранами — там были и "Нацкорпус", и "Азов". Я им сказал: "Хлопцы, я не могу полностью рассказывать все свои планы: где и какие войска отводим". Я согласен, что коммуникация слабая. Но подогревают тех людей, которые не знают, что такое "формула Штайнмайера". Поэтому говорить с ветеранами в Золотом надо".

И напомнил: "Если ты нарушаешь закон, то и в отношении тебя будут такие вещи. Как ты можешь стрелять, если ты не военный? Будь среди военных и выполняй задание военных".

"Российская сторона устала от этого"

Один из журналистов потребовал "юридически заявить, что между Украиной и Россией война". Зеленский повторил, что он пришел как президент мира. И от него никто не ждет военных действий. "Иначе мы должны будем войной идти на Крым. Наша армия не готова. Я не готов терять людей. Я не хочу наших людей пугать", — объяснил он.

Примечательно, что о Крыме в течение этого долгого марафона почти не говорили. Было лишь несколько уточняющих вопросов. Зеленский призвал проукраински настроенных крымчан оставаться на полуострове: "Нам нужна помощь людей, которые защищают существование Крыма как украинского, которые находятся там. Поэтому мы не можем сказать им: парни и девушки, уезжайте из Крыма". Он также не исключил переговоров по поставкам воды на полуостров, если Россия такие переговоры инициирует.

Журналисты поинтересовались, почему он рассчитывает на уступки Москвы. "Я думаю, что российская сторона устала от этого процесса. И все понимают, что Украина не сдаст свои территории, — ответил Зеленский. — Раньше были разговоры, что мы фашисты, что хотим забрать право говорить на русском языке. Сейчас в России многие понимают, что эта история со мной не работает. Все знают, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении".

Президент также рассказал, какие у него отношения с российскими артистами. "Всех потерял", — признался он, но потом добавил, что сохранилась связь с Андреем Макаревичем и артистами Comedy Club: "Ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, (Семен. — Прим. ред.) Слепаков звонил, (Александр. — Прим. ред.) Ревва — он же наш, донецкий, кажется, у него даже наш паспорт".

Порошенко раскачивает новый Майдан

"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана, — сказал Зеленский. — Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришел на Майдан".

Президент Украины заверил, что не боится нового Майдана. "В любой момент, если общество решит, что не хочет видеть меня президентом, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь. Но тогда люди точно не получат прекращения войны, и им придется выбирать среди того меню товаров, которые есть на этом рынке — продажном политическом рынке. Я не в меню, я точно не товар, я не из политики пришел".

Публиковать стенограммы бесед не готов

Американские журналисты, пришедшие в этот день на киевский фуд-корт, раз за разом спрашивали о своем: о телефонном разговоре Зеленского с Дональдом Трампом, который послужил поводом для начала процедуры импичмента. В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму разговора, не согласовав это с украинской стороной.

"Я не рад, что это вышло наружу. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля", — посетовал Зеленский. Американец уточнил: "Если президент другой страны просит вас расследовать преступление против другого человека, — это не коррупция?" "Я очень хорошо понимаю, какого ответа на вопрос о коррупции президента Трампа вы хотите слышать. Очень хорошо понимаю. Но я вам его не дам", — ответил Зеленский.

От отметил, что не видит за собой никакого нарушения закона, во всяком случае украинского. "То, что сказал Трамп, — я хочу, чтобы это трактовало законодательство США. Если я буду комментировать его слова, это будет вмешательство в ваши законы, выборы?" — обратился он к американским собеседникам.

Зеленский также сообщил, что не проверял, совпадает ли американская стенограмма июльского разговора с украинской версией. И отрицал давление со стороны Трампа, заверив, что Вашингтон заблокировал военную помощь еще до беседы президентов. А на встрече с Трампом он призвал не говорить об украинской власти как о коррупционерах. "Я вас очень прошу, господин президент, пожалуйста, в вашей риторике, мы очень просим, чтобы Белый дом изменил <...> этот имидж", — процитировал он то, что сказал коллеге.

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019 © AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

Журналисты поинтересовались, готов ли сам Зеленский опубликовать свои разговоры. Нет, не готов. "К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда, — считает Зеленский. — Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей. Нет, я ничего не буду публиковать, потому что это навредит людям".

Ни перед Германией, ни перед Францией он не собирается извиняться за сказанное Трампу: "Мы вчера общались с Меркель, у нас отличные отношения. Она понимает, почему так сказал. Они возвращали Россию в ПАСЕ, продолжали "Северный поток — 2", потому что защищали интересы своей стороны. А я защищал интересы своей".