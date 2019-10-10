В Крыму назвали отказ Зеленского возобновить подачу воды ошибкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу днепровской воды в Крым является трагической ошибкой в его политической карьере, считает глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее Зеленский заявил, что российская сторона не поднимала вопрос подачи воды в Крым, вода Северным каналом на полуостров не пойдет.

"Когда Зеленский говорит о воде, о Крыме, то делает непрофессиональные и беспомощные выводы, основываясь исключительно на политической конъюнктуре. Он совершенно не понимает, что из себя представляет сложная система Северо-Крымского канала и что здесь не должно быть места никакой политике", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, перекрытие канала сказывается не только на Крыме, но и на самой Украине, где наблюдается заболоченность почв.

"Зеленский лишь повторяет то, что от него требует наиболее радикальная часть украинских националистов. Он должен найти в себе силы и сказать, что Украине выгодно, а что - нет. Пока он руководствуется только политическими сиюминутными соображениями и забывает о том, что избрали его люди, которые были против порошенковских подходов в украинской политике. Зеленский делает трагическую ошибку для себя лично как политика и Украины как государства", - подчеркнул Иоффе.