В Крыму назвали отказ Зеленского возобновить подачу воды ошибкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Отказ президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу днепровской воды в Крым является трагической ошибкой в его политической карьере, считает глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Ранее Зеленский заявил, что российская сторона не поднимала вопрос подачи воды в Крым, вода Северным каналом на полуостров не пойдет.
"Когда Зеленский говорит о воде, о Крыме, то делает непрофессиональные и беспомощные выводы, основываясь исключительно на политической конъюнктуре. Он совершенно не понимает, что из себя представляет сложная система Северо-Крымского канала и что здесь не должно быть места никакой политике", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, перекрытие канала сказывается не только на Крыме, но и на самой Украине, где наблюдается заболоченность почв.
"Зеленский лишь повторяет то, что от него требует наиболее радикальная часть украинских националистов. Он должен найти в себе силы и сказать, что Украине выгодно, а что - нет. Пока он руководствуется только политическими сиюминутными соображениями и забывает о том, что избрали его люди, которые были против порошенковских подходов в украинской политике. Зеленский делает трагическую ошибку для себя лично как политика и Украины как государства", - подчеркнул Иоффе.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.