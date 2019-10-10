Нам не по пути

Президент США Дональд Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны. Так глава государства прокомментировал отказ США поддержать курдских ополченцев при турецком наступлении в Сирии.
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