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РИА Новости

Нам не по пути

17:32 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНам не по пути
Нам не по пути
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Президент США Дональд Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли Вашингтону во время Второй мировой войны. Так глава государства прокомментировал отказ США поддержать курдских ополченцев при турецком наступлении в Сирии.
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