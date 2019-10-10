Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

"В целом я не удовлетворен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в "нормандском формате". Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран "нормандского формата" - Франция, Германия, Россия, Украина – ред), а не представителям (сторон, участвующих в переговорах - ред.) в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.