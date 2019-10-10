Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
"В целом я не удовлетворен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий. Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в "нормандском формате". Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран "нормандского формата" - Франция, Германия, Россия, Украина – ред), а не представителям (сторон, участвующих в переговорах - ред.) в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Также проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.