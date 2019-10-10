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РИА Новости

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

17:28 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем причинили потерпевшему ожоги "нагревающимся металлическим прибором". Всех троих полицейских во вторник задержали, а затем предъявили им обвинение в превышении полномочий. Расследование дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.
"Одному из обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 декабря включительно", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту проводится служебная проверка, и в случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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МВД РФСаратовРоссияПроисшествия
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