В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что, по версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, которого доставили в отдел полиции в связи с подозрением в хищении, а затем причинили потерпевшему ожоги "нагревающимся металлическим прибором". Всех троих полицейских во вторник задержали, а затем предъявили им обвинение в превышении полномочий. Расследование дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.

"Одному из обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 декабря включительно", - сказала собеседница агентства.