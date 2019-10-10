У Киева в пятницу будет последняя возможность отвести силы, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что 11 октября у Киева будет последняя возможность приступить к отводу сил в районе Петровского.

В четверг в ДНР сообщили, что вторая попытка отвести силы в районе Петровского не увенчалась успехом по вине украинских силовиков, но в пятницу стороны вновь попытаются это сделать. В республике отметили, что согласно утвержденному в Минске плану-графику, 11 октября – последний день для отвода сил.

"Завтра, 11 октября, в полдень представители Народной милиции ДНР снова запустят сигнальную ракету (в знак готовности начать отвод сил – ред.). Однако завтрашний день является последней возможностью для устранения нарушений", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что если Киев и в пятницу саботирует отвод сил, "то процесс возобновления разведения будет считаться невыполненным по вине Киева". "В этом случае Украина будет ответственна не только за очередное грубое нарушение минских соглашений, но и за срыв саммита "нормандской четверки", - добавила Никонорова.