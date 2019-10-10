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РИА Новости

Захарова назвала отношения России и Китая примером для других государств

17:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отношения Москвы и Пекина являются примером того, как мир может выстраивать отношения в будущем, а вклад двух стран в международные отношения является камертоном, на который могут ориентироваться другие государства.
"Сегодня все политологи, представители властей, главы государств говорят о том, что мир переживает глобальные изменения и потрясения. Без сохранения стабильности, без сохранения "маяков" в международных отношениях не обойтись. Диалог между Россией и Китаем, вклад наших стран в международные отношения как раз является тем камертоном, на который мир может ориентироваться", - сказала Захарова в интервью информслужбе мультимедийного проекта "Россия-Китай: главное".
Ранее главы МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и Международного радио Китая Ван Гэннянь запустили первый совместный мультимедиапродукт — мобильное приложение "Россия — Китай: главное" на русском и китайском языках, предоставляющее новостной контент о России и Китае.
По словам официального представителя МИД России, совершенно не обязательно, чтобы у РФ и КНР полностью совпадали взгляды на те или иные вопросы, так как у Москвы и Пекина могут быть и разные задачи, и разные цели, которые при этом могут совпадать полностью или частично.
"Но при этом мы выстраиваем наш диалог на основе взаимного уважения. Это означает, что мы принимаем во внимание интересы друг друга. Мы находим возможности вести диалог с учетом интересов каждой из сторон. Это и есть пример того, как мир может выстраивать отношения в будущем", - подчеркнула Захарова.
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По ее мнению, эти факторы говорят о том, что отношения России и Китая могут стать "отличным символом нового миропорядка".
КНР была образована 1 октября 1949 года. Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.
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Мария ЗахароваМИД РФДмитрий КиселевКитайРоссияВ мире
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