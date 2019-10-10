Володин потребовал проверить действия спецслужб США в отношении Юмашевой

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси с требованием проверить действия американских спецслужб во время инцидента, произошедшего с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, а также не допускать в будущем подобных инцидентов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что руководство ГД направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту с депутатом Ингой Юмашевой в Нью-Йорке, а Совет Думы рекомендовал депутатам отменить ближайшие поездки в США.

"Рассчитываю на то, что по факту произошедшего в аэропорту г. Нью-Йорка провокационного инцидента состоится проверка, по итогам которой действиям спецслужб США будет дана объективная оценка. Просил бы вас, уважаемая госпожа спикер, принять все зависящие от Вас меры по недопущению подобных недружественных действий в будущем", - говорится в тексте обращения Володина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По его мнению, такая деструктивная практика наносит серьезный ущерб российско-американским отношениям, в том числе межпарламентскому сотрудничеству.

"Уверен, что как руководители парламентов, непосредственно представляющие интересы наших граждан, мы не можем допустить дальнейшей деградации ситуации", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Расцениваем произошедшее как циничную и недопустимую провокацию. С сожалением вынужден констатировать, что данный инцидент стал очередным шагом, препятствующим цивилизованному диалогу между нашими странами", - добавил Володин.