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РИА Новости

ПСБ запустил систему быстрых платежей по QR-коду

17:22 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. ПСБ банк на форуме FINOPOLIS 2019 в Сочи успешно запустил в промышленную эксплуатацию сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации.
Возможность оплаты QR-коду появилась в мобильном приложении PSB-online и стала доступна всем клиентам банка.
Банк ПСБ в числе первых российских кредитных организаций подключился к Системе быстрых платежей, которая была запущена в феврале текущего года. В сентябре ПСБ стал первым банком, который организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка после официального запуска сервиса.

"СБП – удобный инструмент расчетов, особенно там, где раньше невозможно было использовать банковские карты. В числе ключевых задач ПСБ – развитие дистанционных сервисов и дальнейшая цифровизация банковского обслуживания, поэтому Система быстрых платежей органично встроилась в экосистему ПСБ. Этот сервис интересен и клиенту, и банку", – отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев, слова которого приводятся в сообщении.

Оплатить покупку через QR-код очень просто – в мобильном приложении ПСБ надо выбрать вариант оплаты "через СБП", а затем отсканировать динамический QR-код и подтвердить операцию. Для каждой новой покупки формируется свой код, в который "зашита" информация о продавце, наименовании покупки и ее стоимости. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке, поясняется в сообщении банка.
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