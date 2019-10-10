ПСБ запустил систему быстрых платежей по QR-коду

СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. ПСБ банк на форуме FINOPOLIS 2019 в Сочи успешно запустил в промышленную эксплуатацию сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении кредитной организации.

Возможность оплаты QR-коду появилась в мобильном приложении PSB-online и стала доступна всем клиентам банка.

Банк ПСБ в числе первых российских кредитных организаций подключился к Системе быстрых платежей, которая была запущена в феврале текущего года. В сентябре ПСБ стал первым банком, который организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка после официального запуска сервиса.

"СБП – удобный инструмент расчетов, особенно там, где раньше невозможно было использовать банковские карты. В числе ключевых задач ПСБ – развитие дистанционных сервисов и дальнейшая цифровизация банковского обслуживания, поэтому Система быстрых платежей органично встроилась в экосистему ПСБ. Этот сервис интересен и клиенту, и банку", – отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев, слова которого приводятся в сообщении.