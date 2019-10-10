Макрон призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019

ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает операцию Турции в Сирии и призвал Анкару завершить ее как можно скорее.

"Я решительно осуждаю одностороннюю военную операцию Турции в Сирии. Я призываю Турцию завершить ее как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Facebook

"Турция забывает, что приоритет международного сообщества в Сирии – это борьба с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ – ред.) и терроризмом", - отметил французский лидер.

Он подчеркнул, что возникает риск гуманитарного кризиса для миллионов человек. "И риск помочь "Исламскому государству" вновь построить халифат. И гуманитарный риск – это ответственность, которую берет на себя Турция одна", - добавил Макрон.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.