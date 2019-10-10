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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

17:15 10.10.2019 (обновлено: 17:41 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает операцию Турции в Сирии и призвал Анкару завершить ее как можно скорее.
"Я решительно осуждаю одностороннюю военную операцию Турции в Сирии. Я призываю Турцию завершить ее как можно скорее", - заявил Макрон на пресс-конференции. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Facebook.
"Турция забывает, что приоритет международного сообщества в Сирии – это борьба с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ – ред.) и терроризмом", - отметил французский лидер.
Он подчеркнул, что возникает риск гуманитарного кризиса для миллионов человек. "И риск помочь "Исламскому государству" вновь построить халифат. И гуманитарный риск – это ответственность, которую берет на себя Турция одна", - добавил Макрон.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Вчера, 10:01Война в Сирии
Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииТурцияСирияВоенная операция Турции в СирииЭммануэль МакронВ мире
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