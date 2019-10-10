Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:17Z
https://ria.ru/20191010/1559638884.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

РКН рассказал о работе с ресурсами, содержащими оскорбления госсимволов

17:14 10.10.2019 (обновлено: 17:17 10.10.2019)
89
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении более 100 ссылок с оскорблением государственных символов РФ с начала действия закона о защите информации, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"В Роскомнадзор продолжают поступать требования Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, которая в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации. С момента действия закона в Федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
22 августа, 11:32РИА Новости
Twitter удалил оскорбительное изображение российского флага
Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев администрации сайтов, в том числе иностранных, удаляют запрещенный контент, при этом блокируется только 6 ссылок.
По информации ведомства, данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
Логотип YouTube
19 августа, 13:50РИА Новости
YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику
700001
Обсудить 2
РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Банка из-под газированного напитка
В Госдуме прокомментировали идею запрета рекламы сладких напитков
РИА
Новости
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Володин потребовал проверить действия спецслужб США в отношении Юмашевой
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Макрон призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Молодой человек работает за компьютером
Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал признаки провокации в статье о российском спецназе в Норвегии
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о загрязнении нефти в "Дружбе"
Автомобиль скорой помощи
В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала важнейшие точки роста взаимодействия России и Китая
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни
Президент Франции Эммануэль Макрон
Европарламент "отомстил" Макрону за протекцию Ляйен на пост главы ЕК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния