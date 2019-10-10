РКН рассказал о работе с ресурсами, содержащими оскорбления госсимволов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении более 100 ссылок с оскорблением государственных символов РФ с начала действия закона о защите информации, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"В Роскомнадзор продолжают поступать требования Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, которая в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации. С момента действия закона в Федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев администрации сайтов, в том числе иностранных, удаляют запрещенный контент, при этом блокируется только 6 ссылок.