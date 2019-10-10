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РИА Новости

Захарова назвала важнейшие точки роста взаимодействия России и Китая

17:13 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что важнейшими точками роста российско-китайского взаимодействия являются вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений и укрепление молодежных контактов.
"Мне кажется, что было бы правильно сделать упор на две составляющие. Первое – это вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений в полном объеме – включая межгосударственные экономические и торговые связи и связи между частным бизнесом. Наш политический диалог давно развивается беспрецедентными темпами, а вот экономика требует дополнительного стимулирования", - сказала Захарова в интервью информслужбе мультимедийного проекта "Россия-Китай: главное".
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"Второе – это развитие связей между представителями молодежи двух стран. Молодые люди наших стран должны знать больше друг о друге, должны быть заинтересованы в развитии различных двусторонних проектов, в ведении диалога по целому ряду направлений", - добавила Захарова.
Она отметила, что самым главным на сегодняшний день является то, что между Россией и Китаем существует доверие. "Оно стопроцентное на политическом уровне, а между людьми мы выстраиваем доверие на новом уровне", - добавила Захарова.
По ее словам, именно доверие является символом двусторонних отношений и той платформой, на которой две страны выстраивают диалог. "Это очень важно, ведь сегодня весь мир теряет доверие. А наши страны демонстрируют, как это доверие можно сохранить и преувеличить", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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