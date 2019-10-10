Захарова назвала важнейшие точки роста взаимодействия России и Китая

"Мне кажется, что было бы правильно сделать упор на две составляющие. Первое – это вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений в полном объеме – включая межгосударственные экономические и торговые связи и связи между частным бизнесом. Наш политический диалог давно развивается беспрецедентными темпами, а вот экономика требует дополнительного стимулирования", - сказала Захарова в интервью информслужбе мультимедийного проекта "Россия-Китай: главное".