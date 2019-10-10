На Новом Арбате в Москве пройдут "Дни Дальнего Востока"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Экспозиция Камчатского края будет работать на Дальневосточной ярмарке в Москве со 2 по 8 декабря, павильон разместится на Новом Арбате, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что камчатские производители представят на ежегодной ярмарке рыбу и морепродукты, дикоросы, сувенирную продукцию. Также на Новом Арбате выступят национальные коллективы.
"Дни Дальнего Востока в Москве", частью которых вновь станет Дальневосточная ярмарка, пройдут уже в третий раз. В декабре прошлого года павильон Камчатки был выполнен в виде икринки, украшенной декоративными пайетками, и разделен на три зоны: "Кроноцкий заповедник", "Комфорт" и "Восхождения, альпинизм". За неделю его посетили пять тысяч человек. Москвичи и жители других субъектов РФ получили полную информацию о зимних и летних турах, об отдыхе в заповедных местах", - отметил собеседник агентства.
"Дни Дальнего Востока в Москве" продлятся по 14 декабря. Организаторы включили в программу интерактивные лекции, посвященные культуре, истории и развитию Дальнего Востока; презентации продукции регионов ДФО и программ социально-экономического развития.