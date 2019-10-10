На Новом Арбате в Москве пройдут "Дни Дальнего Востока"

"Дни Дальнего Востока в Москве", частью которых вновь станет Дальневосточная ярмарка, пройдут уже в третий раз. В декабре прошлого года павильон Камчатки был выполнен в виде икринки, украшенной декоративными пайетками, и разделен на три зоны: "Кроноцкий заповедник", "Комфорт" и "Восхождения, альпинизм". За неделю его посетили пять тысяч человек. Москвичи и жители других субъектов РФ получили полную информацию о зимних и летних турах, об отдыхе в заповедных местах", - отметил собеседник агентства.