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РИА Новости
Камчатский край

На Новом Арбате в Москве пройдут "Дни Дальнего Востока"

17:10 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Новом Арбате в Москве
Прохожие на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Экспозиция Камчатского края будет работать на Дальневосточной ярмарке в Москве со 2 по 8 декабря, павильон разместится на Новом Арбате, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что камчатские производители представят на ежегодной ярмарке рыбу и морепродукты, дикоросы, сувенирную продукцию. Также на Новом Арбате выступят национальные коллективы.

"Дни Дальнего Востока в Москве", частью которых вновь станет Дальневосточная ярмарка, пройдут уже в третий раз. В декабре прошлого года павильон Камчатки был выполнен в виде икринки, украшенной декоративными пайетками, и разделен на три зоны: "Кроноцкий заповедник", "Комфорт" и "Восхождения, альпинизм". За неделю его посетили пять тысяч человек. Москвичи и жители других субъектов РФ получили полную информацию о зимних и летних турах, об отдыхе в заповедных местах", - отметил собеседник агентства.

"Дни Дальнего Востока в Москве" продлятся по 14 декабря. Организаторы включили в программу интерактивные лекции, посвященные культуре, истории и развитию Дальнего Востока; презентации продукции регионов ДФО и программ социально-экономического развития.
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