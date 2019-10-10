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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции сообщили о гибели трех человек при обстреле со стороны Сирии

17:10 10.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunТурецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
© Sputnik / Hikmet Durgun
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Три человека погибли и 52 получили ранения в результате обстрела со стороны Сирии турецкого приграничного города Акчакале, говорится в сообщении мэрии города в четверг.
"После обстрела нашего города с сирийской стороны, к сожалению, погибли три мирных жителя нашего города: наш сотрудник, учитель и 10-месячный ребенок. 52 человека получили ранения", - говорится в сообщении мэрии.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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