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РИА Новости

Производитель отозвал из обращения еще один препарат от язвы с ранитидином

17:09 10.10.2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Еще один препарат от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Росздравнадзор попросил производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов. На прошлой неделе ведомство сообщило, что производитель препарат "Зантак" отзывает его из обращения.
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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства "Ранитидин, таблетки покрытые оболочкой 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные" серии 30219 производства ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод" (Россия), в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "Ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед" (Индия)", - говорится в сообщении.
Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.
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Здоровье - ОбществоРосздравнадзорРоссия
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